Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneuter Einbruch in Tankstelle bei Dabel

Dabel (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Nach zwei Tankstelleneinbrüchen in Eldena und Malliß am 19.07.2025 (wir berichteten) sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag erneut in eine Tankstelle eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben sich mehrere maskierte Männer gegen 01:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Holzendorf bei Jabel (LK Ludwigslust-Parchim) verschafft und dort mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Ein im Objekt verbauter Tresor wurde nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und wertet nun unter anderem die Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus. Darüber hinaus werden auch Zusammenhänge mit den Einbrüchen vom 19.07.2025 geprüft. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell