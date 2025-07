Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW-Brand in Güstrow sorgt für nächtlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr am vergangenem Wochenende

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Güstrower Verbindungschaussee zu einer Brandstiftung eines PKWs. Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen wurde der später in Brand geratene BMW zuvor gegen 00:40 Uhr auf einen dortigen Sandparkplatz Höhe Ecke Plauer Chaussee von seinem 25-jährigen Besitzer abgestellt. Im Anschluss verließ der 25-jährige Deutsche mit einem Bekannten den Parkplatz. Bereits zehn Minuten später erging jedoch der Hinweis eines Zeugen zum Brandausbruch an dem PKW bei der Einsatzleitstelle der Polizei. Der betroffene BMW brannte bei Eintreffen der Polizei bereits in voller Ausdehnung.

Der Brand konnte durch die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow gelöscht werden. Aufgrund des Vollbrandes entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000EUR. Im Nachgang der Löscharbeiten übernahm der Kriminaldauerdienst der Polizei die Tatortarbeit und Spurensuche am Brandort.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell