Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blitzeinbruch

Erfurt (ots)

Lediglich 10 Minuten brauchte eine unbekannte Person Freitagmorgen, um in Möbisburg ein elektrisches Zugangstor schadlos zu öffnen und sich so unerlaubt Zutritt zum Grundstück zu verschaffen. Hier war das Ziel der Begierde in Form eines nicht zugelassenen Kraftrades im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages schnell ausfindig gemacht. Nachdem sich der Einbrecher der Honda nunmehr bemächtigt hatte, floh er damit vom Tatort.

Der Eigentümer musste kurz darauf das Verschwinden feststellen und alarmierte die Polizei. Diese kam vor Ort, sicherte umfangreiche Spuren und leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Krad ein. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell