Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Sömmerda (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025, kam es zwischen 16:50Uhr und 17:05Uhr in der Ernst- Thälmann-Straße in Straußfurt zu einem Verkehrsvorfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Sondershausen befuhr mit seinem PKW VW die Ortslage Straußfurt und verursachte aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen sowie des Konsums von Medikamenten und Alkohol mehrere bislang unbekannte Sachschäden. Am Unfallort wurde ein neu gepflanzter Baum beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Da am Fahrzeug des Mannes frische Beschädigungen festgestellt wurden, geht die Polizei davon aus, dass weitere Sachschäden verursacht wurden. Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Im weiteren Verlauf suchte der Beschuldigte gegen 21:35Uhr die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf und beschädigten deren Eingangstür. Hierzu wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei Sömmerda hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die am 15.08.2025 zwischen 16:50Uhr und 17:05Uhr in der Ortslage Straußfurt- insbesondere im Bereich der Ernst-Thälmann- Straße- verdächtige Beobachtungen gemacht oder beschädigte Fahrzeuge bzw. Objekte festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der PI Sömmerda unter Telefonnummer 03634 3360 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (CB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

