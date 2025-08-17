PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Erfurt (ots)

Am 16.08.2025 gegen 20:15 Uhr gingen bei der Landeseinsatzzentrale mehrere Notrufe über eine Schussabgabe im Bereich des Erfurter Angers ein. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen stellte sich zeitig heraus, dass es in einer Nebenstraße des Angers zu einer Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen kam, wobei nach bisherigem Ermittlungsstand eine Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe erfolgt sein soll. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte zu verletzten Personen. Hinweise auf eine Gefahr für die Allgemeinheit liegen der Polizei nach aktuellen Erkenntnissen nicht vor. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Tatgeschehen oder handelten Personen nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter 0361/574324602 entgegen. (SB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

