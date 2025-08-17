PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 84-Jähriger nach Abgängigkeitsmeldung wohlbehalten aufgefunden

Walschleben (ots)

Am Samstagnachmittag, den 16.08.2025, wurde die Polizei Sömmerda über einen abgängigen 84-jährigen Bewohner eines Pflegeheimes in Walschleben informiert. Der Senior war mit seinem Rollstuhl aus der Einrichtung verschwunden.

Umgehend eingeleitete Suchmaßnahmen führten unter anderem unter Beteiligung von Zeugen und Passanten zum Erfolg:

Hinweise aus der Bevölkerung lenkten die Einsatzkräfte zu einem angrenzenden Feldweg. Dort konnte der Mann aufgefunden werden. Er war mit seinem Rollstuhl umgestürzt und hatte sich leichte Verletzungen zugezogen.

Der 84-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ärztliche Obhut übergeben. Dank der schnellen Reaktion der Polizei sowie der wertvollen Unterstützung aufmerksamer Bürger nahm der Vorfall ein glückliches Ende.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 00:47

    LPI-EF: Auseinandersetzung in der Innenstadt

    Erfurt (ots) - Am 16.08.2025 gegen 20:15 Uhr gingen bei der Landeseinsatzzentrale mehrere Notrufe über eine Schussabgabe im Bereich des Erfurter Angers ein. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen stellte sich zeitig heraus, dass es in einer Nebenstraße des Angers zu einer Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen kam, wobei nach bisherigem Ermittlungsstand eine Schussabgabe aus einer ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 23:25

    LPI-EF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der B85- Polizei sucht Zeugen

    Sömmerda (ots) - Am 15.08.2025 gegen 16:00Uhr kam es auf der B85 in der Ortslage Großneuhausen in Fahrtrichtung Kölleda zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Weimar befuhr mit seinem MAN- lkw die Strecke aus Richtung Olbershausen, als plötzlich eine männliche Person unvermittelt auf die Fahrbahn sprang und den ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 23:23

    LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs

    Sömmerda (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025, kam es zwischen 16:50Uhr und 17:05Uhr in der Ernst- Thälmann-Straße in Straußfurt zu einem Verkehrsvorfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Sondershausen befuhr mit seinem PKW VW die Ortslage Straußfurt und verursachte aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen sowie des Konsums von Medikamenten und Alkohol mehrere bislang unbekannte Sachschäden. Am Unfallort wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren