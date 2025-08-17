Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 84-Jähriger nach Abgängigkeitsmeldung wohlbehalten aufgefunden

Walschleben (ots)

Am Samstagnachmittag, den 16.08.2025, wurde die Polizei Sömmerda über einen abgängigen 84-jährigen Bewohner eines Pflegeheimes in Walschleben informiert. Der Senior war mit seinem Rollstuhl aus der Einrichtung verschwunden.

Umgehend eingeleitete Suchmaßnahmen führten unter anderem unter Beteiligung von Zeugen und Passanten zum Erfolg:

Hinweise aus der Bevölkerung lenkten die Einsatzkräfte zu einem angrenzenden Feldweg. Dort konnte der Mann aufgefunden werden. Er war mit seinem Rollstuhl umgestürzt und hatte sich leichte Verletzungen zugezogen.

Der 84-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ärztliche Obhut übergeben. Dank der schnellen Reaktion der Polizei sowie der wertvollen Unterstützung aufmerksamer Bürger nahm der Vorfall ein glückliches Ende.

