POL-GM: Motorroller prallte gegen Auto

Gummersbach (ots) - Am Vormittag des vergangenen Donnerstags (15. Mai) drangen Kriminelle in eine Wohnung in der Bickenbachstraße in Gummersbach-Karlskamp ein. Sie brachen das Schloss der Wohnungstür auf, gelangten in die Räumlichkeiten, durchwühlten und leerten Schränke und Kommoden. Sogar Kissen wurden aufgerissen und die Füllung in der Wohnung verteilt. Die Einbrecher erbeuteten eine Geldbörse samt Inhalt, ...

