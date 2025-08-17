Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fünf Häuser besprüht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich der Magdeburger Allee in Erfurt zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter brachte an insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern mit roter Sprühfarbe Graffitischmierereien auf. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro. Wer Angaben zum Täter machen kann oder die Tat beobachten konnte wird gebeten sich unter der Vorgangsnummer 0213341/2025 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu wenden. (LS)

