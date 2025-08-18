Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

Erfurt (ots)

Bereits am späten Freitagabend kam es auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 26-Jähriger kurz vor Mitternacht mit zwei Tatverdächtigen zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung stieß ein 20-Jähriger den Geschädigten zu Boden. Unmittelbar danach trat sein 26-jähriger Komplize auf ihn ein und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend flüchteten beide Täter zunächst unerkannt vom Tatort, konnten aber im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnamen im Umfeld des Hauptbahnhofs gestellt und bekannt gemacht werden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (DS)

