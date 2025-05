Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Autofahrer rammt Rolltor einer Tiefgarage in Grimmen

Neubrandenburg (ots)

Am 03.05.2025 gegen 19:10 Uhr wurde die Polizei in Grimmen über einen Unfall an der Tiefgarage in der Erich-Weinert-Straße in Grimmen informiert.

Die eingesetzten Kollegen stellten am Unfallort tatsächlich ein erheblich beschädigtes Rolltor fest und trafen eine männliche Person an, die mit dem Unfall nichts zu tun haben wollte. Die Ermittlungen vor Ort ergaben aber einen Zusammenhang zwischen der angetroffenen Person und dem beschädigten Garagentor.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 56-jährige Fahrer eines PKW Jeep die abschüssige Torzufahrt und kollidierte dabei mit dem erst halbgeöffneten Rolltor.

Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Der Schaden am PKW wird auf etwa 5.000 Euro und der Schaden am Rolltor auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Es wurde die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell