Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Mirow

Neubrandenburg (ots)

Am 03.05.2025 gegen 18:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen auf der L 25 kurz vor der Ortschaft Mirow.

Eine 48-jährige Fahrzeugführerin war zusammen mit einem 4-jährigen Kind in ihrem PKW Toyota auf der L 25 in Richtung Mirow unterwegs. Auf Höhe des Ferienparks Mirow in Granzow kam der PKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, dabei verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über Ihren PKW, so dass dieser mit einem Straßenbaum kollidiert und sich überschlug.

Sowohl die Fahrzeugführerin als auch das mitfahrende Kind konnten nur durch die Unterstützung von Helfern, die zufällig auf die Unfallstelle zukamen, das Fahrzeug verlassen. Beide Insassen wurden vor Ort behandelt und mussten mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Das Kind wurde mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg verbracht, die Fahrzeugführerin wurde in das DRK Krankenhaus Neustrelitz eingeliefert.

Der Schaden am Toyota wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, wurde ein Abschleppunternehmen mit der Bergung beauftragt. Während der Unfallaufnahme wurde die L 25 für ca. 2 Stunden vollständig gesperrt.

Beide Verunglückten sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell