POL-NB: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neubrandenburg (ots) - In Bergen kam es am 02.05.2025 gegen 16:10 Uhr zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen bekämpfte ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut. Dabei geriet die Hecke in Brand und in weiterer Folge wurde die Wand des Wohnhauses beschädigt. Dem Verursacher gelang es, den Brand mit einem Gartenschlauch weitestgehend zu löschen. Die herbeigerufene Feuerwehr führte ihrerseits Nachlöscharbeiten durch. ...

