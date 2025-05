POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Raubstraftat in Ferdinanshof

Pasewalk (ots) - Am 02.05.2025 gegen 13:00 Uhr befand sich auf dem Neuen Markt in Pasewalk ein Info-Stand der SPD, der gerade abgebaut wurde. Durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Feuerwerkskörper in dessen Richtung geworfen, der in ca. 3m Entfernung detonierte. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter ...

mehr