Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressives Duo beschäftigt Polizei in der Innenstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag gerieten zwei 18 und 21 Jahre alte Männer in der Erfurter Innenstadt in den Fokus der Polizei. Beide standen mit knapp zwei Promille deutlich unter Alkoholeinfluss und beleidigten zunächst in der Bahnhofstraße Polizeibeamte in einem Streifenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle verhielten sie sich aggressiv und erhielten einen Platzverweis. Wenig später meldete sich ein 26-Jähriger bei der Polizei und gab an, von dem Duo zuvor geschlagen und dabei leicht verletzt worden zu sein. Gegen 02:30 Uhr stellten Polizisten die polizeibekannte Tatverdächtigen dann in der Futterstraße fest. Vor allem der 21-Jährige zeigte sich hier weiterhin aggressiv, leistete Widerstand und musste gefesselt werden. Da er ankündigte, weitere Straftaten begehen zu wollen, kam er ins Polizeigewahrsam. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

