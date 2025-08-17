PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ratingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brandeinsatz in Ratingen Homberg

FW Ratingen: Brandeinsatz in Ratingen Homberg
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Am Nachmittag des 17.08.2025 wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandeinsatz in den Stadtteil Homberg alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Kellerraum auf der Rückseite eines Einfamilienhauses. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor und konnte mit einem C-Rohr die in Brand geratenen Gegenstände im Keller löschen. Die Belüftung des betroffenen Bereichs gestaltete sich aufgrund fehlender Abluftöffnungen als schwierig und nahm entsprechend längere Zeit in Anspruch. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen
Sachgebietsleiter Rettungsdienst
Jörg Reisgies
E-Mail: joerg.reisgies@ratingen.de
www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ratingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ratingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ratingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren