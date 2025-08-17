Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brandeinsatz in Ratingen Homberg

Ratingen (ots)

Am Nachmittag des 17.08.2025 wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandeinsatz in den Stadtteil Homberg alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Kellerraum auf der Rückseite eines Einfamilienhauses. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor und konnte mit einem C-Rohr die in Brand geratenen Gegenstände im Keller löschen. Die Belüftung des betroffenen Bereichs gestaltete sich aufgrund fehlender Abluftöffnungen als schwierig und nahm entsprechend längere Zeit in Anspruch. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

