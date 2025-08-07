Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zimmerbrand in Ratingen-Süd: Schneller Einsatz der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ratingen (ots)

Ratingen, 7. August 2025 - Die Feuerwehr Ratingen wurde heute Vormittag gegen 09:55 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in Ratingen-Süd gerufen. Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand auf ein Zimmer begrenzt und größerer Schaden am Wohnhaus verhindert werden.

Vermutlich wurde das Feuer durch ein kleines Elektronikgerät ausgelöst. Ein entscheidender Faktor, der die Ausbreitung der Flammen verhinderte, war eine geschlossene Zimmertür. Diese wirkte wie ein Riegel und sorgte dafür, dass sich der Rauch und die Hitze nicht im gesamten Gebäude ausbreiten konnten.

Da die Information über mögliche Personen im Haus zunächst unklar war, durchsuchten die Einsatzkräfte das gesamte Wohngebäude systematisch nach Bewohnern und Tieren. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, und auch Haustiere befanden sich nicht im Gebäude.

Die Feuerwehr Ratingen war mit rund 20 Einsatzkräften etwa eine Stunde vor Ort. Sie löschten den Brand schnell und belüfteten anschließend das betroffene Zimmer. Unterstützt wurden sie dabei von der Polizei, die den Bereich absicherte, und dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus zusammen dem Notarzt des Kreises Mettmann, der vorsorglich bereitstand.

Dieser Vorfall unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit einfacher, aber effektiver Brandschutzmaßnahmen, wie das Schließen von Türen.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell