Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbruch dank guter Sicherung verhindert - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei Jugendliche versuchten am Donnerstagnachmittag (17:45 Uhr) Am Holzgrund in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Als die Bewohner an der Wohnung eintrafen, flüchteten die beiden Unbekannten. Einer der Zeugen versuchte noch die Täter zu verfolgen, letztendlich konnten sie aber flüchten.

Die Täter hatten sowohl an einem Fenster, als auch an der Balkontür versucht in die Wohnung einzubrechen. Fenster und Tür waren mit speziellen Pilzkopfsicherungen ausgestattet, sodass der Einbruch scheiterte.

Bei dem Einbruchversuch entstand knapp 3.000 Euro Sachschaden an Tür und Fenster.

Personenbeschreibung:

1. Tatverdächtiger: männlich, 14 - 17 Jahre alt, dunkle lockige Haare, trug eine weiße Cap, eine schwarze Jacke 2. Tatverdächtiger: männlich, 14 - 17 Jahre, dunkle Haare nach hinten gegelt, trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans mit weißen Streifen

Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

Ansprechpartner der Polizei Recklinghausen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/node/9803

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell