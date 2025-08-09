Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schneller Einsatz bei Brand in Lintorf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen Lintorf, 9. August 2025 - Am heutigen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in Lintorf gerufen. Ein brennender Gasgrill hatte auf die Fassade eines Wohnhauses übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf das Dach und angrenzende Wohnungen verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der im Garten befindliche Grill in Vollbrand und die Flammen hatten bereits die Hausfassade erfasst. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Lintorf und der Berufsfeuerwehr leiteten umgehend Löschmaßnahmen ein. Gleichzeitig wurde das Gebäude von innen auf eine mögliche Ausbreitung des Brandes kontrolliert und anschließend belüftet, um Rauch und Brandgase zu entfernen.

Durch den zügigen und koordinierten Einsatz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand Sachschaden am Gebäude, der genaue Umfang wird noch ermittelt.

Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Die Feuerwehr Ratingen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig der sichere Umgang mit Gasgrills ist:

Stellen Sie den Grill immer auf einem stabilen, feuerfesten Untergrund und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien wie Hauswänden, Hecken oder Gartenmöbeln auf.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Gasschläuche und Anschlüsse auf Dichtheit und Beschädigungen.

Schließen Sie nach dem Grillen immer das Gasventil an der Flasche.

Halten Sie immer einen Feuerlöscher, einen Eimer Sand oder Wasser in Griffnähe.

Diese einfachen Vorsichtsmaßnahmen können dabei helfen, Unfälle zu vermeiden und die Grillsaison sicher zu genießen

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell