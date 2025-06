Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener fährt während Polizeikontrolle gegen Streifenwagen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Döner-Imbisses in Ladenburg in der Daimlerstraße zu einem Vorfall mit einem stark alkoholisierten Fahrzeugführer. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein sichtlich alkoholisierter Mann in sein Fahrzeug einstieg und wegfahren wollte. Die eintreffende Streifenbesatzung des Polizeireviers Ladenburg traf den 56-jährigen Fahrer noch im Fahrzeug sitzend an. Der PKW war vorwärts in einer Parklücke geparkt. Der Streifenwagen wurde hinter dem Auto des betrunkenen Mannes gestellt um ein eventuelles Wegfahren zu verhindern. Der Fahrer jedoch wollte genau dies tun und versuchte rückwärts aus der Parklücke auszuparken. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den dahinter abgestellten Streifenwagen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 3,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin sichergestellt und einbehalten An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 1.000 Euro. Gegen den Fahrer wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell