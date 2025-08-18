Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Parole in Getränkemarkt gerufen

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag kam es in einem Getränkemarkt in der Häßlerstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 39-jähriger polizeibekannter Mann gleich mehrere Straftaten beging. Der Mann betrat gegen 15:30 Uhr das Geschäft, um Leergut zurück zu geben, obwohl gegen ihn ein Hausverbot besteht. Der Aufforderung einer Mitarbeiterin, das Geschäft zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Stattdessen beleidigte er die Frau und rief lautstark eine verfassungsfeindliche Parole. Anschließend verließ er den Markt in unbekannte Richtung. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. (DS)

