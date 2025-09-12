Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck und Wertsachen gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Am Mittwochvormittag, 10.09.2025, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Zur Schwedenschanze ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat kann aktuell auf den Zeitraum von 09:35 Uhr bis 11:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gelangten gewaltsam in das Haus und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

