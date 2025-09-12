PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmuck und Wertsachen gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Am Mittwochvormittag, 10.09.2025, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Zur Schwedenschanze ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat kann aktuell auf den Zeitraum von 09:35 Uhr bis 11:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gelangten gewaltsam in das Haus und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

