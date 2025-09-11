Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin stürzt durch E-Scooter-Fahrer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windelsbleiche - Am Mittwoch, 10.09.2025, kollidierte ein junger E-Scooter-Fahrer mit einer Frau im Bereich Senner Markt. Sie erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht den jungen E-Scooter-Fahrer.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielt sich die 66-jährige Bielefelderin gegen 18:05 Uhr im Bereich Senner Markt und Windelsbleicher Straße auf. Dort kollidierte ein junger E-Scooter-Fahrer mit ihr, wodurch sie stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der Junge fuhr weiter. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bielefelderin beschrieb den Jungen wie folgt: 10 bis 14 Jahre, Brille, gestreiftes T-Shirt, europäisches Erscheinungsbild.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell