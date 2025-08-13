Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter Mann manipuliert an sich in der Öffentlichkeit - Polizei bittet um Hinweise

Niederkrüchten (ots)

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr kam einer 52-jährige Frau aus Niederkrüchten, auf einem Fußweg entlang der Schwalm in Niederkrüchten, eine andere Spaziergängerin entgegen, die berichtete, ein Mann habe sich ihr gegenüber entblößt und an seinem Glied manipuliert. Beide Frauen sahen den Mann und verließen den Ort getrennt. Später, auf dem Rückweg zu ihrem Auto, entdeckte die 52-Jährige den Mann erneut. Diesmal lag er auf einer Wiese und manipulierte wieder an sich. Als sie sich abwenden wollte, folgte er ihr und rief ihr etwas zu. In diesem Moment näherte sich erneut die zweite Frau, woraufhin der Mann auf ein Fahrrad stieg und flüchtete. Der Mann ist etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, von schlanker Statur und wird auf ungefähr 35 Jahre geschätzt. Er hatte dunkelblonde Haare, hellbraune Augen und eine helle Hautfarbe. Auffällig war der schlechte Zustand seiner Zähne. Bekleidet war er mit einer Kappe, einem dunkelblauen T-Shirt und kurzen Shorts. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 / 377-0 entgegen. /jk (784)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell