Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte Frau stiehlt die Halskette eines Seniors - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Am Sonntag fuhr ein 91-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Hardter Straße, als er von zwei fremden Personen angesprochen wurde, die sich in einem vorbeifahrenden Fahrzeug befanden. Das Fahrzeug hielt an, und eine Frau stieg aus. Der Mann, der das Fahrzeug fuhr, blieb sitzen. Der Fahrer erklärte der Frau den Weg zur Severinstraße. Die Frau bedankte sich daraufhin, drückte dem Mann mehrere Schmuckteile in die Hand und legte ihm eine Kette um den Hals. Anschließend ging sie zurück zum Auto, das seine Fahrt in Richtung Bockerter Straße fortsetzte. Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass ihm seine Halskette gestohlen wurde. Die Frau war circa 50 Jahre alt, etwa 160 bis 165 cm groß und hatte dunkle, brustlange Haare. Sie trug ein langes, buntes Kleid mit Muster. Der Fahrer war ebenfalls ungefähr 50 Jahre alt. Die beiden waren mit einem hellblauen Pkw unterwegs. Das Kriminalkommissariat 2 bittet nun um Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Personen. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (781)

