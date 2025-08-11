Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gemischtwarenfachgeschäft - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde gegen 3 Uhr in ein Gemischtwarenfachgeschäft in der Straße Höhenhöfe eingebrochen. Im Inneren wurden zwei Selbstbedienungskassen aufgebrochen und Bargeld entwendet. Ob darüber hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Wenn Sie in der Nacht auf Sonntag eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (778)

