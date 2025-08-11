PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Firma - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 7:15 Uhr, wurde in eine Firma am Tackweg in St. Tönis eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Inneren der Firma und entwendete Bargeld, einen Kaffeevollautomaten sowie eine Kamera. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (777)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

