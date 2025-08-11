PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Schwalmtal-Schier (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Unfall in der Straße Linde. Eine 56-jährige Frau aus Schwalmtal war mit einem Pedelec unterwegs und wollte eine Bordsteinkante hochfahren. Dabei verlor sie die Kontrolle und stürzte infolgedessen. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. /jk (776)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

