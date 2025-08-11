POL-VIE: Pedelec Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen (ots) - Am Samstag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Viersen. Ein 27-jähriger Mönchengladbacher war mit seinem Krad in der Straße Josefsrings in Richtung Freiheitsstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Krad verlor und infolgedessen stürzte. Durch den Unfall wurde der Mönchengladbacher schwer verletzt. /jk (775) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

