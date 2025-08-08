Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann mit Schnittverletzung - Kripo sucht dringend Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Venloer Straße in Viersen. Der Rettungsdienst wurde am frühen Sonntagmorgen, dem 3. August, gegen 4:20 Uhr zur genannten Einsatzörtlichkeit gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 57-jährigen Mann aus Viersen, der eine 14,5 cm lange Schnittverletzung am Rücken aufwies. Der Mann, ein rumänischer Staatsbürger, kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern. Das Rettungsteam hatte zuvor eine Gruppe junger Männer in der Nähe wahrgenommen. Es soll sich um fünf bis sechs Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben, alle etwa 170 cm groß. Eine Person aus der Gruppe trug eine weiße Jacke und eine braune Hose. Ob die Gruppe mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 5. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (773)

