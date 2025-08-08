PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer entfernt sich vom Unfallort - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Hoser (ots)

Am Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr, kam es in der Straße "Am Berghof" in Viersen-Hoser zu einem Unfall. Ein 5-jähriger Junge war dort mit seiner Großmutter zu Fuß auf dem Schotterweg zwischen der Gutenbergstraße und der Landwehrstraße unterwegs, als sich von hinten ein unbekannter Radfahrer näherte und die beiden passieren wollte. Der Junge erschrak, sprang zur Seite und geriet dabei vor das Vorderrad des Radfahrers. Dieser fuhr ihn an, wodurch der Junge stürzte und leicht verletzt wurde. Der Radfahrer entfernte sich anschließend sofort vom Unfallort. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, mit einem dunklen, gepflegten Bart mittlerer Länge. Er trug ein rot-orangenes T-Shirt, eine weiße kurze Hose und eine Sonnenbrille. Unterwegs war er mit einem weißen E-Bike. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise: Haben Sie etwas beobachtet oder kennen Sie den Mann? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /jk (770)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

