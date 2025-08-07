Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kreis Viersen (ots)

Am heutigen Donnerstag befuhr gegen 16 Uhr ein Traktor die Rickelrather Straße aus Richtung Eicken kommend in Fahrtrichtung Steeg. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein Linienbus in der gleichen Richtung hinter dem Traktor und beabsichtigte diesen aufgrund der höheren Geschwindigkeit zu überholen. Der 20jährige Fahrer des Traktors beabsichtigte jedoch nach links abzubiegen und übersah hierbei, dass der 63jährige Fahrer des Linienbusses ihn überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Linienbus befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrgäste, darunter zwei Kinder. Es wurden sieben Personen leicht verletzt. Der überwiegende Teil der Insassen blieb glücklicherweise unverletzt. Die Erziehungsberechtigten wurden benachrichtigt. Das Verkehrskommissariat ermittelt. /MT (769)

