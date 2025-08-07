Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte legen Baumstämme auf Straße

Willich (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 5:30 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Mann gab an, dass er die Gießerallee in Willich befahren habe, als er auf zwei Baumstämme traf, die die Weiterfahrt blockierten. Unbekannte hatten offenbar zwei abgesägte Baumstämme so auf der Straße platziert, dass kein Fahrzeug mehr passieren konnte. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise: Haben Sie in den frühen Morgenstunden des Mittwochs etwas Auffälliges beobachtet? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (766)

