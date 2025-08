Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorsicht vor betrügerischen Dienstleistern aus dem Internet

Willich-Schiefbahn (ots)

An einem Samstag, 26. Juli entdeckte eine Seniorin aus Schiefbahn ein Wespennest bei sich. Kurzerhand suchte sie im Internet nach einem geeigneten Schädlingsbekämpfer und stieß auf eine Seite, auf der sie eine kostenlose Rufnummer fand. Diese rief sie an und vereinbarte einen Preis von 30 EUR. Ein professionell ausgerüsteter Mann erschien gegen Nachmittag an ihrer Adresse in der Straße Knickelsdorf und beseitigte das Nest. Im Anschluss legte er ihr eine Rechnung in Höhe von 438 EUR vor. Auf Nachfrage der Seniorin wurde der Mann sichtlich nervös und forderte sie auf, das Geld mit Karte zu bezahlen. Dies tat sie auch, da sie sich unter Druck gesetzt fühlte. Am nächsten Montag kontaktierte die Frau die Firma erneut. Dort teilte man ihr mit, dass die Firma am Wochenende gar nicht besetzt sei und dass sie möglicherweise einem Betrug zum Opfer gefallen ist. Die Dame erstattete daraufhin Strafanzeige. Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrug. Die Täter erstellen Webseiten, die sehr ähnlich aussehen wie die von ortsansässigen Unternehmen. Teilweise benutzen sie sogar dieselben Namen. Prüfen sie also die Website auf Seriosität - Sind Rechtschreibfehler vorhanden? Gibt es ein Impressum? Dokumentieren Sie telefonische Absprachen und nehmen Sie Angebote nur in schriftlicher Form entgegen. Außerdem können Sie sich über die Verbraucherzentrale, über den Anbieter erkundigen. Wenn Sie trotz aller Vorsicht auf eine solche Betrugsmasche hereingefallen sind und deutlich mehr als den vorab vereinbarten Preis zahlen sollen, empfiehlt die Polizei, sofort die 110 zu wählen. Falls Sie am 26. Juli eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (764)

