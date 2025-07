POL-SI: Polizei stellt drei Fahrräder sicher - Eigentümer gesucht - #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots) - Am Montagmorgen (28 Juli) ist es zu einem Tankbetrug an einer Tankstelle in der Siegener Straße gekommen. Der flüchtige Autofahrer konnte schnell ermittelt wer-den. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen stellten die Beamten eine weitere Straftat fest. Der Mann tankte gegen 10:30 Uhr seinen Pkw. Den Mitarbeitern der Tankstelle fiel kurze Zeit später auf, dass die Zapfsäule gesperrt war. ...

