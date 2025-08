Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte fällen Bäume in der Schomm - haben Sie etwas gesehen oder gehört?

Schwalmtal (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden in einem privaten Waldstück in der Schomm in Schwalmtal Bäume abgesägt. Insgesamt wurden von unbekannten Personen drei Bäume gefällt, von denen einer auf einem Wander- und Zuweg des Waldes liegen geblieben ist. Weitere Bäume wurden durch die Fällungen beschädigt. Der oder die unbekannten Täter haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Kettensägen zum Fällen der Bäume verwendet. Die Polizei fragt nun: Haben Sie zwischen Freitag und Samstag in der Schomm eine verdächtige Beobachtung gemacht oder etwas gehört? Dann melden Sie sich bitte mit Ihren Hinweisen bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk

