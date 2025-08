POL-VIE: Einbrecher haben zugeschlagen - Reitsportzubehör und Werkzeug gestohlen

Willich-Neersen (ots) - Zwischen dem 1. August, 16:00 Uhr, und dem 4. August, 8:30 Uhr, wurde in einer Grundschule an der Pappelallee in Neersen in drei Spielhäuschen auf dem Schulhof eingebrochen. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Häuschen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann ...

