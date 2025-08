Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ferienreiseverkehr - Verkehrsdienst schickt Niederländische Familie nach Hause

Kreis Viersen (ots)

Am Freitag, 01.08.2025, in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr, führte der Verkehrsdienst mit insgesamt sechs Einsatzkräften eine Sonderkontrolle des Ferienreiseverkehrs im Kreisgebiet Viersen durch. Kontrolliert wurden insbesondere Wohnwagengespanne und Wohnmobile im Hinblick auf die Ladungssicherung sowie die Einhaltung der zulässigen Gesamtgewichte. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge überprüft. Mehr als die Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge wiesen Mängel auf. Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und neun Verwarngelder wegen Überladung sowie zwei weitere Verwarngelder wegen unzureichender Ladungssicherung verhängt. In einem Fall musste eine niederländische Familie ihre Urlaubsreise abbrechen, da der Wohnwagen um mehr als 40 Prozent überladen war. Zusätzlich wurde ein Bußgeld in Höhe von 265 Euro fällig. Statt zum Urlaubsziel Italien ging es für die Familie zunächst zurück in die Niederlande, um rund 400 Kilogramm an Gepäck zu entladen. /ab (757)

