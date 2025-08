POL-VIE: Trio flüchtet mit Sack voll Parfüm in einem Kleinwagen - wer kann die Täter beschreiben?

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am Freitag, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Unfall in der Mönchengladbacher Straße in Elmpt. Eine 65-jährige Frau aus Niederkrüchten fuhr mit ihrem Fahrrad aus Richtung Hauptstraße in der Mönchengladbacher Straße. In der Kurve ist sie womöglich wegen der nassen Fahrbahn weggerutscht und infolgedessen gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /jk (759) ...

mehr