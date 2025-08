Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgänger nach Sturz gegen Auto schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Ein 61-jähriger Mann hat sich am Freitag gegen 10 Uhr bei einem Unfall in der Bernhard-Rösler-Straße in Waldniel schwer verletzt. Der Mann war an einer Bordsteinkante umgeknickt und daraufhin gegen ein geparktes Fahrzeug gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. /jk (758)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell