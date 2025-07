Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Tödlicher Arbeitsunfall

Kehl (ots)

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Dienstagabend in der Weststraße, im Hafengebiet Kehl. Gegen 19 Uhr soll es aus noch unbekannten Gründen zu einer Verpuffung in einem Abluftkamin gekommen sein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann bei Reinigungsarbeiten befand. Trotz zeitnaher Notrufe und dem schnellen Eintreffen der Rettungskräfte, kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät. Wie die Ermittlungen bis zum jetzigen Zeitpunkt ergaben, war die Produktion in dem holzverarbeitenden Betrieb für die Reinigungsarbeiten seit der vergangenen Woche eingestellt, um die Arbeiten für die Fremdfirma zu ermöglichen. Bei dem Unglücksort handelt es sich um eine Anlage bestehend aus einem Bandtrockner für Holz samt integriertem Absaugventilator, der die Abluft durch den betroffenen Abluftkamin ausleitet. In diesem sollten zum Unglückszeitpunkt Anhaftungen entfernt werden. Was der Auslöser für die Verpuffung war, ist noch Gegenstand der laufenden, kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hierfür befinden sich am Mittwoch auch Kriminaltechniker vor Ort. Bis zum Abschluss der Ermittlungen wurde die Werkshalle beschlagnahmt. Eine Bergung des Verunglückten war noch nicht möglich. Hierzu werden am Mittwoch Maßnahmen getroffen. Erst dann kann auch eine zweifelsfreie Identifizierung stattfinden. Neben Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl und des Kriminaldauerdienstes, waren 46 Wehrleute der Feuerwehr und 15 Angehörige des Rettungsdienstes im Einsatz.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell