Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in ein Kiosk, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In der Zeit von Samstag 20:00 Uhr bis Dienstag 11:00 Uhr ist es in der Hardbergstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kiosk in einem Schwimmbad gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch das Öffnen des Rollladens des Verkaufsfensters gewaltsam Zutritt ins Kiosk und entwendete eine mobile Musikbox im Wert von 150 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist noch unklar ob weitere Gegenstände entwendet wurden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07225 / 680-0 um Zeugenhinweise.

