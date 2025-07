POL-OG: Lahr - Kind mit Cityroller verunfallt

Bühl (ots) - Am Dienstagabend, zwischen 20:45 Uhr und 23:00 Uhr, soll es in der Straße "Untere Strut" in einer Firma zu einem Brand gekommen sein. Grund dafür soll ein technischer Defekt einer Vakuumpumpe in der Absauganlage gewesen sein. Das Feuer, dass durch die gesamte Absauganlage zog, beschädigte dabei die Rohre. Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlung, beläuft sich jedoch vermutlich auf einen fünfstelligen Betrag. Nach derzeitigen ...

