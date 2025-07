Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Mit vier Promille und zwei Unfallfluchten in Polizeigewahrsam

Muggensturm (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren und den Kosten für seinen Gewahrsam sieht sich ein 53-Jähriger seit dem Dienstagnachmittag gegenüber. Der Mann soll gegen 15:45 Uhr mit einem KIA vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Wilhelmstraße gefahren und dabei mit einem Ford kollidiert sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, um nur wenige Meter später mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes zusammenzustoßen. Erneut suchte der Mann das Weite. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Mann im Bereich Karlsruher Straße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von knapp über vier Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen musste der 53-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht sieht der Mann nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. An dem Ford und dem Mercedes entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell