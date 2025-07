Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Lierbach - Motorradfahrer leicht verletzt

Oppenau, Lierbach (ots)

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr kam es auf der K5370, von Allerheiligen kommend in Richtung Oppenau, zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Bei dem Unfall wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 23-jährige Motorradlenker in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad. In der Folge stürzte er und rutschte in einen entgegenkommenden Skoda. Durch den Zusammenstoß mit dem 48-jährigen Skoda-Fahrer wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn beidseitig gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden an den beiden Fahrzeugen von circa 15.000 Euro.

/ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell