Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - In Acker festgefahren: Führerschein weg

Steinmauern (ots)

Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist am heutigen Dienstagmorgen im Bereich der Straße "Steinäcker" von seinem Fahrweg abgekommen und hat sich in einem dortigen Acker wiedergefunden. Der Grund für den ungewollten "Abstecher" des Mercedes-Lenkers könnte in seiner Alkoholisierung von mehr als zwei Promille zu finden sein. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt trafen kurz vor 8:30 Uhr auf den 53-Jährigen, der mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen vergeblich versuchte, sich aus der festgefahrenen Situation heraus zu manövrieren. Mit polizeilicher Begleitung führte der weitere Weg des Mittfünfzigers in ein Krankenhaus zur Erhebung einer Blutprobe. Seinen Führerschein ist der Mann erst mal los und befindet sich nun in behördlicher Verwahrung.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell