Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: E-Scooter vor Fahrschule entwendet. Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Viernheim (ots)

Ein Fall des Diebstahls beschäftigt die Polizei in Viernheim. Der Eigentümer eines schwarzen E-Scooters der Marke Ninebot stellte das Fahrzeug in der Wasserstraße in Höhe der Hausnummer 25 am Freitag gegen 17:30 Uhr ab. Den Scooter schloss der Eigentümer an einem Fahrradständer vor dem Gebäude ab. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr wurde das Fahrzeug durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug hat das grüne Versicherungskennzeichen 594 BJA. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, denen etwas aufgefallen ist und die möglicherweise Hinweise auf den oder die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

