Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Farbschmierereien, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Bislang Unbekannte haben im Stadtgebiet, insbesondere in der Kirchstraße, Hauptstraße und dem Bereich "Am Bach" zahlreiche Hauswände, Kraftfahrzeuge, Verkehrsschilder, Mauern, Türen, Auspuffanlagen, Kennzeichenschilder sowie Türsprechanlagen mit verschiedenen Schriftzügen und Symbolen beschmutzt. Mit schwarzer Sprühfarbe wurden unter anderem Hakenkreuze aufgesprüht, die teils spiegelverkehrt und in falscher Ausrichtung dargestellt wurden. Die Tatzeiten erstrecken sich von Montagabend 23 Uhr bis Dienstagmorgen 5:30 Uhr. Ob die Sachbeschädigungen miteinander in Verbindung stehen, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Anwohner um Hinweise sowie eventuell vorhandene Videoaufzeichnungen im relevanten Zeitraum zu sichten und der Polizei zur Verfügung zu stellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07835 54749-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Zell am Harmersbach oder unter der Rufnummer: 07832 97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

/th

