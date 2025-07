Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Raub eines Motorrollers

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Zu einem Raub eines Motorrollers soll es am Sonntagabend, gegen 20:50 Uhr, in der Ernetstraße, in der Nähe des Ernetparks, gekommen sein. Nachdem zwei Jugendliche laut ihren Schilderungen gemeinsam einen nicht zugelassenen Motorroller gekauft haben, wollten sie diesen nach Hause schieben. Auf dem Weg sollen sie plötzlich von mehreren Personen aus verschiedenen Fahrzeugen (Autos und Motorrädern) angehalten und von einem polizeibekannten 15-Jährigen aufgefordert worden sein, den Motorroller herauszugeben. Hierbei soll dem Jugendlichen, der den Motorroller schob, gewaltsam der Fahrzeugschlüssel entrissen und im Anschluss Schläge verabreicht worden sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell