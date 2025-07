POL-OG: Sinzheim - Illegale Fahrstunde

Oppenau, Lierbach (ots) - Am Dienstag gegen 17:30 Uhr kam es auf der K5370, von Allerheiligen kommend in Richtung Oppenau, zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Bei dem Unfall wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 23-jährige Motorradlenker in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Kraftrad. In der Folge stürzte er ...

