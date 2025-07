Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer von Traktorgespann genötigt - Polizei bittet um Hinweise

Höxter (ots)

Zu einem gefährlichen Begegnungsverkehr kam es am Dienstag, 22. Juli, auf einem Feldweg in Höxter-Lüchtringen. Ein 69-jähriger Fahrradfahrer wurde durch ein entgegenkommendes Traktorgespann zum Ausweichen gezwungen und beinahe zu Fall gebracht. Die Polizei Höxter sucht nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 12 Uhr befuhr der 69-Jährige aus Höxter mit seinem Fahrrad den Feldweg "An der Fähre" in Richtung Höxter. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen, woraufhin der Radfahrer auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er ins Straucheln, kam jedoch nicht zu Fall und blieb unverletzt. Bei dem Traktorgespann soll es sich um einen grünen Traktor gehandelt haben. Am Steuer befand sich laut Zeugenangaben möglicherweise eine junge, blonde Frau. Die Polizei Höxter hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum beschriebenen Traktor geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell