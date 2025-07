Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Marienmünster (ots)

Am Montagabend, 21. Juli, wurde in Marienmünster-Altenbergen eine Fußgängerin von einem bislang unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Höxter bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 18:30 Uhr befand sich eine 59-Jährige aus Höxter zu Fuß auf dem Martinsweg in Richtung Hinterm Turm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde sie dort von hinten von einem Pkw erfasst und stürzte in der Folge zu Boden. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, vom Unfallort. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

